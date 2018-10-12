Кокорин - аут: "Зенит" сменил лицо

В клубе решили избавиться от дебошира

Санкт-петербургский футбольный клуб убрал из аэропорта "Пулково" баннер, на котором был изображен Александр Кокорин.

Вместо арестованного на 2 месяца нападающего на рекламном щите разместили Артема Дзюбу, сообщает FlashNord. Отмечается, что рокировка произошла 9 октября.

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Кокорин, его младший брат Кирилл и футболист "Краснодара" Павел Мамаев заключены под стражу – их обвиняют в избиении нескольких человек, напоминает RT.

