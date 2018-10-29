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От меня все шугаются: Медведева рассказала о второй личности

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Фигуристка посоветовала не попадаться ей на пути

Евгения стала третьей на Гран-при в Канаде, резко поднявшись с седьмого места благодаря отличной произвольной программе. Спортсменка осталась довольна результатом и призналась, что разбудила свое опасное второе "я".

Во время соревнований Медведева показала худший результат в карьере за прокат в короткой программе. Правда, позже Евгения реабилитировалась и в итоге забрала бронзу, набрав 197,91 балла.

"Я вернула свою личность, которая вторая. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек. Я очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно", – прокомментировала свое выступление фигуристка в эфире телеканала "Матч ТВ".

Медведева отметила, что больше довольна подготовкой номера, чем самим прокатом. 

К слову, после возвращения на лед Евгения допустила немало ошибок на первом турнире, а после провала в короткой программе Гран-при чувствовала себя "диким зверем". 

Полина ИВАНОВА
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