От меня все шугаются: Медведева рассказала о второй личности

Фигуристка посоветовала не попадаться ей на пути

Евгения стала третьей на Гран-при в Канаде, резко поднявшись с седьмого места благодаря отличной произвольной программе. Спортсменка осталась довольна результатом и призналась, что разбудила свое опасное второе "я".

Во время соревнований Медведева показала худший результат в карьере за прокат в короткой программе. Правда, позже Евгения реабилитировалась и в итоге забрала бронзу, набрав 197,91 балла.

"Я вернула свою личность, которая вторая. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек. Я очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно", – прокомментировала свое выступление фигуристка в эфире телеканала "Матч ТВ".

Медведева отметила, что больше довольна подготовкой номера, чем самим прокатом.

К слову, после возвращения на лед Евгения допустила немало ошибок на первом турнире, а после провала в короткой программе Гран-при чувствовала себя "диким зверем".