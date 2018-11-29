Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Утро.ру
Следователи хотят, чтобы спортсмены провели под стражей еще два месяца

Предполагалось, что Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу в начале декабря. Однако этого, скорее всего, не произойдет. Сотрудники правоохранительных органов подготовили ходатайства о продлении ареста футболистов до 8 февраля 2019-го.

По информации источника, соответствующие заявления передадут на рассмотрение в Тверской суд 30 ноября или 3 декабря. В ГСУ ГУ МВД РФ по Москве якобы еще не завершили расследование, например, не закончены назначенные экспертизы.

По теме

Более того, следователи полагают, что футболисты, обладая связями во власти и внушительными банковскими счетами, могут скрыться от полицейских, уехать из России и за границей продолжить совершать преступления. К тому же у Кокорина и Мамаева есть возможность надавить на свидетелей или потерпевших, чтобы изменить ход дела.

При этом защита, как отмечает портал "Росбалт", будет настаивать на том, чтобы суд отпустил Кокорина и Мамаева под залог на свободу. Тем не менее друзья, вероятно, проведут новогодние праздники в СИЗО. По словам инсайдера, ситуация с футболистами давно перестала быть обычной. Источник считает, что на многих участников этого дела оказывают давление третьи лица.

Спортсмены устроили дебош в столице 8 октября 2018 года. Сначала Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Первого канала на стоянке, а потом подрались в кафе с чиновником Минпромторга. Нападающему "Зенита" и полузащитнику "Краснодара" предъявили обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Некоторые эксперты считают, что Кокорин и Мамаев отделаются условным сроком, а в СИЗО их держат в воспитательных целях. Ведь дело спортсменов получило слишком широкий общественный резонанс, чтобы оставить их без наказания. Якобы суд таким образом хотел показать общественности, что перед законом все равны, в том числе и звезды. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Меркель велела Порошенко взяться за ум

Отправлять на защиту Незалежной военный флот в Берлине считают преждевременным

Месть за С-300: Израиль ударит по "Северному потоку-2"

Святая земля поспорит с Россией за европейский рынок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей