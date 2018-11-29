Следователи хотят, чтобы спортсмены провели под стражей еще два месяца

Предполагалось, что Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу в начале декабря. Однако этого, скорее всего, не произойдет. Сотрудники правоохранительных органов подготовили ходатайства о продлении ареста футболистов до 8 февраля 2019-го.

По информации источника, соответствующие заявления передадут на рассмотрение в Тверской суд 30 ноября или 3 декабря. В ГСУ ГУ МВД РФ по Москве якобы еще не завершили расследование, например, не закончены назначенные экспертизы.

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Более того, следователи полагают, что футболисты, обладая связями во власти и внушительными банковскими счетами, могут скрыться от полицейских, уехать из России и за границей продолжить совершать преступления. К тому же у Кокорина и Мамаева есть возможность надавить на свидетелей или потерпевших, чтобы изменить ход дела.

При этом защита, как отмечает портал "Росбалт", будет настаивать на том, чтобы суд отпустил Кокорина и Мамаева под залог на свободу. Тем не менее друзья, вероятно, проведут новогодние праздники в СИЗО. По словам инсайдера, ситуация с футболистами давно перестала быть обычной. Источник считает, что на многих участников этого дела оказывают давление третьи лица.

Спортсмены устроили дебош в столице 8 октября 2018 года. Сначала Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Первого канала на стоянке, а потом подрались в кафе с чиновником Минпромторга. Нападающему "Зенита" и полузащитнику "Краснодара" предъявили обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Некоторые эксперты считают, что Кокорин и Мамаев отделаются условным сроком, а в СИЗО их держат в воспитательных целях. Ведь дело спортсменов получило слишком широкий общественный резонанс, чтобы оставить их без наказания. Якобы суд таким образом хотел показать общественности, что перед законом все равны, в том числе и звезды.