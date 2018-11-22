Вот это да: в деле Кокорина и Мамаева - неожиданный поворот

"Золотые мальчики" стали заложниками обстоятельств

В скандале, главными действующими лицами которого стали звездные футболисты, намечается еще одна сюжетная линия. Появились подробности инцидента, которые свидетельствуют, что водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук первым напал на Павла Мамаева. А полузащитнику "Краснодара", естественно, пришлось защищаться.

Впрочем, как заявил осведомленный источник, доказательством того, что пьяные спортсмены стали заложниками ситуации, служит запись с видеорегистратора. Она находился в салоне автомобиля, из которого потерпевший якобы выкрикивал бранные слова.

По теме Российский футболист; полузащитник ФК "Краснодар" Павел Константинович Мамаев

"Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом водитель в ходе следствия дал ложные показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку", – сообщил осведомитель "ТАСС".

Известно, что видеоулика приобщена к делу, хотя об этом не стал говорить защитник Мамаева Игорь Бушманов.

Напомним, Павел Мамаев и его коллега Александр Кокорин влипли в грандиозный скандал полтора месяца назад. Отметив крепкими напитками 10-летие не менее крепкой дружбы, они устроили несколько драк. Жертвами неразлучной парочки стали трое: водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор центра "НАМИ" Сергей Гайсин.

Разбушевавшихся футболистов задержали спустя несколько дней после их хулиганских проделок и арестовали, лишив свободы до 8 декабря. Все апелляции были отклонены.