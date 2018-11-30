Назначена дата суда над Кокориным и Мамаевым

На заседании спортсмены узнают свою дальнейшую судьбу

Александр Кокорин и Павел Мамаев предстанут перед судьей уже 5 декабря 2018-го. Предполагается, что следователи будут просить о том, чтобы арест футболистов продлили.

Об этом сообщил Telegram-канал "360tv".

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Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов еще не завершили расследование, касающееся дебоша Кокорина и Мамаева, и хотят оставить спортсменов под стражей до 8 февраля 2019-го.