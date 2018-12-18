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Загитову назвали лучшей спортсменкой

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Престижное звание выиграли 2 фигуриста

Спортсменкой ноября стала россиянка Алина Загитова, а атлетом месяца выбрали ее коллегу, японского фигуриста Юдзуру Ханю.

Такое решение приняла Американская спортивная академия, сообщает The Birmingham News. В начале ноября Загитова, выступая на российском этапе Гран-при, побила свой собственный рекорд в короткой программе и набрала 80.78 балла. 

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Второе место, по версии академиков, заняла американская гимнастка Симона Байлз, третье – бегунья из Кении Мэри Кейтани.

Ханю установил мировой рекорд в короткой программе на соревнованиях в Хельсинки, судьи поставили ему 106.69 балла. Теперь оба фигуриста претендуют на получение звания спортсмена года.

Уходящий год стал звездным для Алины Загитовой: на Олимпиаде в Пхёнчхане она выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную в командных соревнованиях, стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. В этом сезоне Алина выигрывала на этапах Гран-при в Москве и Хельсинки и стала второй в финале турнира, уступив японке Рике Кихире.  

Валентина МАЙОРОВА
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