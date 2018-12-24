Пельмени на льду: Медведева рассказала о странном подарке

Спортсменке преподнесли сувенир с намеком

На чемпионате России в Саранске фигуристке Евгении Медведевой бросили на лед пачку пельменей.

"Пельмени – это оригинально", – сказала спортсменка во время прямого эфира в своем Instagram и поблагодарила за необычный подарок. Правда, Евгения признала, что все пельмешки в пачке слиплись в один комок, так что вряд ли двукратной чемпионке мира удалось отварить их и распробовать вкус презента.

Интересно, что болельщица Евгении сняла на видео тот момент, когда она бросает на лед свой странный подарок. Ролик выложен в микроблоге Twitter поклонницы российской фигуристки. "Молчу, потому что на тот момент пропал голос :(" – подписала свой ролик девушка по имени Юлия (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Кстати, вместе с пельменями она подарила Медведевой еще и плюшевого серого зайца.

Евгения Медведева заняла всего лишь седьмое место. Ее вечная соперница Алина Загитова, впрочем, тоже не поднялась на пьедестал – олимпийская чемпионка стала на соревнованиях пятой.

Первые три места достались юным ученицам Этери Тутберидзе: Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алене Косторной.