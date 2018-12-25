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Биатлонист Шипулин ушел из спорта

Антон Шипулин. Фото: www.globallookpress.com
Чемпион объявил о завершении карьеры на фоне допингового скандала

Победитель зимней Олимпиады 2014 по биатлону, чемпион мира 2017 г. Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.

На специальной пресс-конференции спортсмен сообщил о принятом решении и предупредил, что "Рождественская гонка" в немецком Гельзенкирхене 29 декабря станет его последним стартом, пишет "Спорт-экспресс". 

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Шипулин пропустил Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане, поскольку не получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), который формировал сборную "атлетов из России". После этого спортсмен взял паузу, но после долгих раздумий решил вернуться к тренировкам и побороться за медаль чемпиона мира в 2020 году.

Однако в сборную РФ на первые этапы Кубки мира 31-летний биатлонист не попал из-за проблем со здоровьем. Ожидалось, что он вольется в команду в январе, но Шипулин принял решение оставить спорт. Он признал, что так на него повлияли обвинения полиции Австрии в нарушении допинговых правил во время чемпионата мира 2017.

"У меня опустились руки, – сказал Шипулин. – Я понял, что эта ситуация не последняя. Я три дня не выходил из комнаты. Было по одной-две тренировки, я пытался размять себя на улице. Но остальное время смотрел в потолок в комнате", – описал спортсмен свое состояние. "Закрыть на все глаза" и продолжить борьбу он не смог, пишет Sports. 

Напомним, 12 декабря, во время проходившего в Австрии этапа Кубка мира, в расположение российских спортсменов явилась местная полиция. У офицеров был список врачей, массажистов и биатлонистов РФ, в числе которых оказался Шипулин, подозреваемых в нарушении антидопингового режима в ходе соревнований в Австрии в прошлом году. С некоторыми из них была "проведена беседа".

Николай ВИКТОРОВ
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