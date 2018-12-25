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Медведева отказалась менять гражданство

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Двукратная чемпионка мира останется россиянкой

Фигуристка Евгения Медведева резко ответила на предложение одного из ее подписчиков поменять российское гражданство ради международных соревнований.

Евгения в своем Instagram посоветовала поклоннице "оставить при себе свое мнение". В комментариях поддержали спортсменку: "гражданство не нужно менять, тебе после спорта нужно будет карьеру строить... Лучше всего на родине это делать!!! Болеем за тебя. Уже столько за плечами, нужно спокойно кататься и все.... Ты все можешь", "Женя, такая уверенная и сильная снова ❤️ у тебя все получится!", "Женя, сколько радости и счастья вы подарили зрителям!", "Верьте в себя и своего тренера, и даже если все будут писать гадости и будут не самые лучшие прокаты, все равно верьте в себя!"

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Некоторые поклонники Евгении высказались более резко: "Все остальные фигуристки тупые а наша женя суперзвезда!! Вечно сияй наша леди а заги пусть идёт в одно место, вы лучшая и как вы всех сделали на показательных 🔥 пусть знают холопы что первой должна быть женя!!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, на Олимпиаде в Пхёнчхане она стала второй, уступив Алине Загитовой, напоминает телеканал "Царьград". Весной этого года Медведева рассталась со своей многолетней наставницей Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)


Валентина МАЙОРОВА
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