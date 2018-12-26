Никто не ждал от очаровательной Евгении таких поступков

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что очень часто завидовала своим соперницам на льду.

В эфире Love Radio спортсменка ответила на целый ряд весьма откровенных вопросов. По словам Евгении, она ужасный человек: подставляла своих коллег, правда, те тоже не оставались в долгу. На вопрос о том, кто именно пал жертвой ее интриг, Медведева ответила туманно – дескать, она уже и не помнит.

Правда, когда ведущие уточнили, неужели она сыпала стекло в коньки другим фигуристкам, Евгения со смехом призналась, что такого не было.

Спортсменка также рассказала, что не принимала антидепрессантов, не употребляла запрещенных препаратов, что на ней рвался костюм во время выступлений и что она заранее продумывала, как потратит призовые деньги.

Впечатлительная фигуристка гуглила себя в Сети, и ее шокировало прочитанное, а также никогда не целовалась с тем, кто ей не нравится. Сделала спортсменке и весьма пикантное признание: она рассказала, что ей нравился мужчина, который был намного старше ее, но сохранила в тайне имя предмета своих воздыханий.

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане. На чемпионате России в Саранске в декабре этого года Евгения сумела занять лишь седьмое место.