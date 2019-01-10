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Олимпийские чемпионы считают Шипулина предателем

Антон Шипулин. Фото: www.globallookpress.com
Спортсмена отправили в политику

Экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов солидарен с двукратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой, которая обозвала ушедшего в декабре из спорта Антона Шипулина изменником и дезертиром. В опалу биатлонист попал за то, что без борьбы пропустил прошлогодние Олимпийские Игры в Южной Корее.

"Уходить ему нужно было сразу после Олимпиады. Тогда это было бы резко, честно и открыто. Резцова высказалась резковато, но по сути она права. В данном случае я ее поддерживаю", – признался Тихонов в интервью "Спорт-Экспрессу".

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Четырехкратный олимпийский чемпион считает, что у Антона не было "духа лидера", поэтому он "далеко не полностью реализовался в биатлоне".

"А некоторые люди раздули личность Шипулина до масштабов биатлонистов всех времен и народов. Ну какой он гений? Ни одной личной медали на крупнейших соревнованиях. Это несерьезно и не пошло Антону на пользу", – резюмировал бывший президент СБР.

Между тем Резцова в беседе с корреспондентом издания "Спорт день за днем" напророчила Шипулину место в политике, куда, завершив карьеру, уходят многие спортсмены.

Оксана ПОДТУРКИНА
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