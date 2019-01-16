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Неудачу Медведевой на чемпионате оправдали

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
У фигуристки было меньше месяца на новую короткую программу

Хореограф Миша Ге подробно рассказал о том, что команда, столкнувшаяся с трудностями, за считанные дни подготовила спортсменке выступление для национального первенства. По его словам, у Евгении Медведевой было всего три недели для того, чтобы выучить номер. Именно такой маленький срок на тренировки и подвел атлетку.

Брайан Орсер, тренер Медведевой, попросил Ге придумать короткую программу за 21 день до чемпионата России, который прошел в декабре 2018-го в Саранске. Хореограф думал над задачей нон-стоп вместе со спортсменкой и ее наставником. Команда понимала, что у них очень мало времени, поэтому они стали работать над музыкой с учетом этого.

Хореограф добавил, что именно он предложил фигуристке выступить под "Тоску" Джакомо Пуччини. Он полагал, что эта композиция раскроет ее сильные черты.

"Вы знаете, в Евгении присутствует сила и огонь. Мы хотим, чтобы она показывала его", – поведал Ге в интервью каналу YouТube The Skating Lesson.

Однако сильная музыка не помогла Медведевой, которая стала седьмой на чемпионате России, провалившись с короткой программой. На этом этапе соревнований фигуристка показала свой худший результат за всю карьеру. В итоге спортсменка не прошла в состав сборной на первенство Европы, став запасной. 

Полина ИВАНОВА
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