Тренеры устали от "темы Логинова"

Рулевой норвежской биатлонной дружины послал Фуркада по конкретному адресу

В поддержании на плаву многосерийного обсуждения темы "извинись, Логинов, за допинг" виноваты средства массовой информации. Такое мнение высказал тренер по стрельбе мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе, комментируя возню в СМИ и соцсетях вокруг недовольства ряда спортсменов в адрес российского атлета Александра Логинова, вернувшегося в 2017 г. в элиту стреляющих лыжников после дисквалификации за употребление запрещенного препарата.

"На мой взгляд, это чистая заслуга СМИ, что так называемая "тема Логинова" вообще сейчас обсуждается. Я уважаю IBU и WADA, которые принимают решения: сначала Логинов был уличен в применении допинга, затем был отстранен от спорта на два года, и сейчас по правилам он может снова выступать", – сказал РИА "Новости" французский специалист.

По его мнению, те, кто недоволен участием Логинова на Кубке мира, должны не болтать постоянно и что-то требовать от россиянина, а внести свои предложения в соответствующие спортивные организации для разрешения таких ситуаций.

"Если есть люди, которые не согласны с этим, в таком случае они должны обратиться в свою спортивную федерацию, выдвинуть президенту предложение о голосовании в пользу изменения правил, а не жаловаться журналистам направо и налево, что только ухудшает ситуацию. Им стоит обратиться в IBU или в WADA и попытаться изменить правила, с которыми не согласны. Это мое мнение", – заявил француз.



Напомним, Логинов отбыл дисквалификацию за употребление запрещенного эритропоэтина и в 2016-м вернулся к тренировкам. В нынешнем сезоне на Кубке мира в Оберхофе, который прошел уже в новом, 2019 г., российский биатлонист одержал свою первую в карьере победу, выиграв спринт. Сейчас 26-летний саратовец в общем зачете занимает вторую строчку и является серьезным соперником норвежца Йоханнеса Бё, возглавляющего рейтинг. Третьим идет пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, который и продвигает активно "тему Логинова" – он все требует от россиянина покаяться и публично принести извинения.

Отметим, что специалист Мазе в свое время со скандалом ушел из сборной Франции, которую тренировал восемь лет, а самого Фуркада даже больше, поскольку был с ним знаком еще с юных лет спортсмена.

