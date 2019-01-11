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Фуркад потребовал от Логинова извиниться за победу

Мартен Фуркад. Фото: www.globallookpress.com
Французская биатлонная звезда категорически отказывается уважать конкурента из России

Пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад после победы российского биатлониста Александра Логинова в сегодняшней спринтерской гонке на Кубке мира, которая считается коньком француза, заявил, что совсем этому не рад, и потребовал от саратовца извинений за прошлые ошибки.

"Я не рад, что Логинов победил. Я уважаю, что ему разрешено соревноваться. Но к Логинову у меня нет уважения из-за допинга. Он никогда не извинялся и не говорил об этом. Я уважаю то, что он конкурирует, но он не получит моего уважения. Мы были слишком добры к нему. Не только я, но и СМИ, болельщики и зрители вдоль трассы. Мы должны быть справедливыми. Он не был добр к нам", – возмущался Фуркад в эфире TV 2 Sport.

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"Для меня это позор. Он победил, но не заслужил моего уважения", – подчеркнул француз.

Как сообщает телеканал, сам Логинов не захотел отвечать на критику в свой адрес после гонки. Он обосновал это тем, что не понимает по-английски.

Напомним, по итогам спринта 26-летний россиянин впервые поднялся в карьере на первое место и утвердился на второй строчке в общем зачете Кубка мира 2018/2019. Вторым в немецком Оберхофе пришел лидер нынешнего КМ норвежец Йоханнес Бё, третьим стал швед Себастьян Самуэльссон. Фуркад в гонке занял седьмое место, а в общем зачете переместился на третью строчку.

Что касается Логинова, то он был отстранен от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении запрещенных препаратов в 2014 году. Решением Международного союза биатлонистов (IBU) 10 июля 2015-го россиянин дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года.

Словесный гундеж мсье Фуркада в отношении "отсидевшего" саратовца начался еще с чемпионата мира – 2017, когда Логинов и уже ушедший наш лидер Антон Шипулин демонстративно отказались пожимать руку французу на цветочной церемонии после смешанной эстафеты. Дело в том, что во время гонки Фуркад сначала, как он утверждал, случайно наступил на лыжи Логинова, в результате чего тот упал, а на финише французский спортсмен закрыл удобную траекторию Шипулину, не позволив сборной России взять серебро.

Фуркад так обиделся на нерукопожатность россиян, что сбежал с подиума. Лишь организаторы соревнований убедили его вернуться. Главный биатлонный наш комментатор Дмитрий Губерниев припечатал француза за это словом "свинья".


Надо полагать, что и последний комментарий не останется без ответа. Интересно, как себя поведут Фуркад и Логинов, когда случится им снова забираться на церемониальный подиум вдвоем.

Елена УСОВА
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