Логинов выиграл спринт на Кубке мира по биатлону

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Нынешний лидер российской мужской сборной биатлонист Александр Логинов опередил сегодня всех конкурентов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира 2018/2019, который проходит в немецком Оберхофе.
Как отмечает сайт Союза биатлонистов России, это не только его личное первое золото в карьере на КМ, но и первое для российской сборной в сезоне.
Логинов прошел дистанцию за 25 минут 59 секунд, ни разу не промахнувшись. На втором месте расположился лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё, финишировавший с отставанием в 25,2 секунды и допустивший один промах. Третью строчку занял швед Себастьян Самуэльссон, уступивший Логинову 36,8 секунды и тоже не сделавший ни одного промаха.
Таким образом, российский биатлонист укрепил свою позицию на втором месте в общем зачете, сейчас у него
372
очка, у Бё –
482, третьим идет француз Мартен Фуркад с
299
очками.
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