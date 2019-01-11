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Логинов выиграл спринт на Кубке мира по биатлону

Александр Логинов. Фото: www.globallookpress.com
Этот первое золото текущего сезона для России

Нынешний лидер российской мужской сборной биатлонист Александр Логинов опередил сегодня всех конкурентов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира 2018/2019, который проходит в немецком Оберхофе.

Как отмечает сайт Союза биатлонистов России, это не только его личное первое золото в карьере на КМ, но и первое для российской сборной в сезоне.

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Логинов прошел дистанцию за 25 минут 59 секунд, ни разу не промахнувшись. На втором месте расположился лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё, финишировавший с отставанием в 25,2 секунды и допустивший один промах. Третью строчку занял швед Себастьян Самуэльссон, уступивший Логинову 36,8 секунды и тоже не сделавший ни одного промаха.

Таким образом, российский биатлонист укрепил свою позицию на втором месте в общем зачете, сейчас у него 372 очка, у Бё – 482, третьим идет француз Мартен Фуркад с 299 очками.

Елена УСОВА
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