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Бьорндален потребовал публичных извинений от Логинова

Александр Логинов. Фото: www.globallookpress.com
Допинговое прошлое не отпускает российского биатлониста

Александр Логинов должен публично раскаяться в нарушении антидопинговых правил. На этом настаивает восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьорндален.

"Россиянин в первую очередь должен сказать всем, что сожалеет из-за совершенного ранее. Если он этого не сделает, то не получит уважения от других спортсменов", – сказал титулованный спортсмен в эфире телеканала "Матч ТВ". Причем "самобичевание" Логинова должно быть не в форме заявления на сайте или в ходе интервью, а при скоплении публики.

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"Это должна быть пресс-конференция, а не частный разговор с кем-то. Это должно идти от души, чтобы все люди поверили, что он действительно сожалеет", – подчеркнул Бьорндален.

При этом ранее норвежец стоял на стороне Логинова, в частности, защищал его от нападок француза Мартена Фуркада, который назвал победу Логинова на Кубке мира позором для мирового биатлона.

"Он (Логинов) отбыл дисквалификацию, и его возвращение в спорт нужно уважать", – заявил тогда Бьорндален. Теперь же он выступил с совершенно противоположной позиции. Видимо, ему объяснили правила "мирового биатлона".

Решением Международного союза биатлонистов (IBU) Логинов был отстранен от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении запрещенных препаратов в 2014 году. Срок дисквалификации истек 25 ноября 2016 года. 

Николай ВИКТОРОВ
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