Российскую биатлонистку манят флагом Норвегии

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Уже вышедшую на пенсию чемпионку Олимпиады-2010 в Ванкувере россиянку Светлану Слепцову призвали вернуться в большой спорт под флагом Норвегии. С таким предложением выступил победитель ванкуверских Игр и восьмикратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бё, родной брат лидера нынешнего сезона в Кубке мира Йоханнеса Бё.
"Слепцова, я скучаю по тебе. Ты должна вернуться к гонкам. Если в России нет места для тебя, ты можешь сделать норвежский паспорт, и добро пожаловать!" – цитирует "Матч ТВ" старшего Бё.
По словам обладателя Кубка мира сезона 2010/2011, 32-летняя уроженка Ханты-Мансийска является его любимой русской биатлонисткой. При этом норвежец тут же заметил, что с россиянкой его связывает лишь дружба.
"Почему я постоянно говорю о Слепцовой? Она мой хороший друг. Это просто чтобы повеселить российских зрителей. Многие русские фанаты следят за мной и подписаны на меня в соцсетях. Слепцова – очень веселая девушка. Я надеюсь, что ей нравится, когда она слышит это по ТВ", – сказал Бё.
Необходимо отметить, что российская спортсменка завершила карьеру после летнего чемпионата мира – 2017, на котором она взяла три золота.
Нынешний спич представителя норвежской сборной привел в некоторое замешательство Союз биатлонистов России. Его президент Владимир Драчев назвал предложение старшего Бё "непонятной акцией".
"Светлана закончила выступать давно. Сейчас у нее в жизни все нормально. Идут обсуждения по некоторым нюансам, по которым были последствия. Вряд ли она вернется в спорт", – заявил в эфире НСН президент СБР и добавил, что ежели Слепцова захочет вернуться в большой спорт, она сможет это сделать и под флагом России.
В свою очередь известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что слова Бё были всего лишь шуткой.
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