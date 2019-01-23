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Россияне подали в суд на Макларена

Ричард Макларен. Фото: www.globallookpress.com
Наши соотечественники вручили канадскому юристу многомиллионный иск

Российские спортсмены считают себя несправедливо пострадавшими из-за публикации доклада Ричарда Макларена о якобы существующей в стране государственной допинг-системе. Они намерены защищать свои честь и достоинство.

Спортсмены собираются взыскать с Макларена порядка 6 млн канадских долларов (около 300 млн руб.), передает "Спорт-Экспресс". Группу пострадавших возглавил экс-президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут.

Все документы были переданы в Верховный суд Онтарио еще летом прошлого года. Однако, согласно местным законам, истцы должны были сами предупредить Макларена о начале судебного процесса. Это произошло сейчас. Теперь суд должен открыть производство по данному делу.

Напомним, юрист руководил процессом создания специального доклада по заказу WADA (Всемирного антидопингового агентства). При этом он опирался на показания бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова. Из-за этого Россия подверглась санкциям. В частности, наша сборная не смогла принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Людмила ФОКАНОВА
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