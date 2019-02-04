Прославленный атлет недоволен состоянием современного российского спорта

Четырехкратный победитель зимних Олимпиад биатлонист Александр Тихонов считает непорядочным решение Антона Шипулина уйти из большого спорта.

"Шипулин должен в шахте отрабатывать те деньги, которые на него государство потратило... А он себя не реализовал. Обманул всех, что будет продолжать карьеру, пообещал нервы Фуркаду потрепать. Да он не тренировался ни хрена и прекрасно знал, что нет у него будущего в спорте", – заявил Тихонов в интервью изданию "Спорт Экспресс".

По мнению титулованного ветерана спорта, Шипулин – настоящий обманщик, хотя из него сделали "гения земли русской".

Раскритиковал Тихонов и систему подготовки российских биатлонистов в целом. По мнению спортсмена, нынешний тренерский штаб не способен привести команду к высоким результатам.

"Такого безграмотного тренерского штаба в национальной команде не было никогда за всю историю советского и российского биатлона", – подчеркнул Тихонов.

По словам олимпийского чемпиона, у тренеров сборной нет мудрости, которая позволяла был им грамотно выстроить подготовку биатлонистов к стартам – в частности, выделить достаточно времени для восстановления физического состояния спортсменов после гонок.