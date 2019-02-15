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Путин получил травму

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент не ожидал такого удара от противника

На тренировке в Сочи Владимир Путин повредил палец. Однако, несмотря на это, он остался доволен занятием. 

В спортивном центре "Юг-Спорт" президент встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе. А переодевшись в кимоно, потренировался на татами с несколькими спортсменами.

Путин провел спарринг с олимпийскими чемпионами Натальей Кузютиной, Мансуром Исаевым, Бесланом Мудрановым, Нифантовым Иваном, оттрабатывая броски и другие приемы, сообщает РИА "Новости".

Путин удачно совершил броски почти со всеми соперниками.Только бронзовый призер Олимпиады-2016 Кузютина один раз перевернула президента на спину, после чего Путин обнял ее и чмокнул в голову. 

Во время схватки с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым президент повредил палец  на правой руке, но после того как его заклеили пластырем, продолжил тренировку.

После завершения занятий глава государства сфотографировался с каждым спортсменом и пообщался со всей командой. Он признался, что дзюдо очень помогает ему разгрузить мысли и улучшить настроение. 

"У человека, который занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается, настроение улучшается, на жизнь смотришь по-другому. Это, так можно сказать, почти что розовые очки снимаются, все начинает получаться, такое комплексное воздействие", – сказал глава государства, передает РИА "Новости".

Владимир Путин посетил "Юг-Спорт" после важных переговоров в формате Россия – Турция – Иран. Там российский лидер встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили дальнейшие совместные по урегулировнию ситуации в Сирии. 

Восточными единоборствами российский лидер занимается с 11 лет. В 2006 г. он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м получил диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Енин. У утина черный пояс по карате.

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AP © AP ©
AP © AP © AP ©
Полина ДОРОЖКИНА
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