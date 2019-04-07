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В "Краснодар" путь закрыт: Мамаев остался ни с чем

Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Владелец футбольного клуба объяснил свое решение разорвать контракт со спортсменом

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий сообщил, что ФК был вынужден отреагировать на ситуацию, в которой оказался полузащитник команды Павел Мамаев. По его словам, публичный статус накладывает на спортсмена определенные обязательства, ведь он является примером для тысяч детей.

Галицкий в интервью, опубликованном на Youtube-канале "Русские норм!", отметил, что никому бы не пожелал оказаться в тюрьме, кроме тех людей, которые совершили что-то плохое. По мнению предпринимателя, Мамаев, вероятно, сам сделал так, что оказался в СИЗО.

Он добавил, что 11 тысяч воспитанников в академии футбольного клуба должны знать, что с них в будущем, как с футболистов, не будут спрашивать, как с обычных людей.  Бизнесмен считает, что футболисты, чьи имена выкрикивают на стадионах, должны вести себя приличным образом или изменить свою жизнь, если не хотят подобных ограничений.

"Они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека. Мы обязаны отреагировать. Я не желаю Павлу зла, хочу, чтобы для него все побыстрее закончилось",

– заявил Галицкий.

В начале апреля суд продлил срок ареста Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 25 сентября. Футболисты устроили дебош в октябре 2018-го, их обвинили в хулиганстве и побоях. После этого "Краснодар" сообщил о решении разорвать контракт с Мамаевым.

Полина ИВАНОВА
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