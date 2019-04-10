Спортсменке предстоит принять непростое решение

Победитель Олимпиады 2006 г. в танцах на льду Роман Костомаров считает, что Алине Загитовой больше нечего делать на катке.

"Думаю, что и не стоит даже бороться с подрастающим поколением... В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз", -

заявил Костомаров в эфире интернет-газеты "Реальное время". По мнению спортсмена, на прошедшем чемпионате мира в Японии Алина "всем все доказала" и подтвердила, что она по праву заслуженная чемпионка, лучшая в мире в фигурном катании.

В то же время сейчас совсем молодые девочки, которым по 14-15 лет, буквально наступают на пятки взрослым спортсменкам, показывая фантастические результаты.

"Они еще не могут выезжать на взрослые соревнования – на чемпионаты мира и Европы. Но в своем возрасте они исполняют такие сложные элементы, что 17-18-летним уже становится непросто. Им наступают на пятки", -

констатировал олимпийский чемпион. Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной. При этом Костомаров подчеркнул, что принять такое ответственное решение может лишь сама спортсменка.

Алине Загитовой 16 лет, она победительница всех самых престижных турниров по фигурному катанию. В копилке юной спортсменки – золотая медаль Олимпиады в Пхенчхане, победы на чемпионате Европы-2018 и чемпионате мира этого года. Кроме того, Алина победила в финале Гран-при сезона-2017/2018.

