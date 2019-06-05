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Умер экс-президент УЕФА

Бывший глава организации скончался на 90-м году жизни

Леннарт Юханссон, который с 1990-го по 2007 г. руководил Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), умер в Швеции после непродолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Шведского футбольного союза.

Трагическая новость опубликована на официальном сайте организации. Юханссон пробыл на должности президента УЕФА дольше всех. Именно когда швед возглавлял организацию, Россия смогла провести финал еврокубка.

Решающий матч турнира между итальянской "Пармой" и французским "Марселем" прошел в 1999-м в "Лужниках" в Москве. В том же году Россия присвоила шведу орден Дружбы.

Некоторое время Юханссон также был вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА), напоминает ТАСС.

Полина ИВАНОВА
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