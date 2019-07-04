Место заключения футболистов выбрали неслучайно

Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули Бутырское СИЗО и отправляются в колонию недалеко от Москвы. По словам источника, спортсменов и других участников дела – Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого – этапируют в Белгородскую область.

Инсайдер сообщил журналистам РИА Новостей, что для них выбрали именно эту колонию, потому что там есть футбольное поле. Эту информацию подтвердила и адвокат игрока "Зенита" Татьяна Стукалова, которая отметила, что Протасовицкий поехал отдельно.

Изначально предполагалось, что фигуранты дела, получившие сроки до 1,5 лет будут отбывать свой срок недалеко от столицы. Об этом говорил глава УФСИН по столице Сергей Мороз. Позже из заявления заместителя главы службы Валерия Максименко стало известно, что все четверо осужденных будут находиться в одном месте лишения свободы, если кто-то из них не захочет отправиться в отдельную колонию.

Весной 2019-го суд постановил, что Кокорины, Мамаев и Протасовицкий, который играет в любительской лиге, избили 8 октября 2018-го водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а позже напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Мамаев также ударил по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Игроку "Краснодара" и Протасовицкому дали 1 год 5 месяцев лишения свободы, братьям Кокориным – 1,6 года.

Ранее стало известно, что футболистам поставили памятник в Анапе, на дне Черного моря.