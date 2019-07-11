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Мутко освободили от вечного наказания

Виталий Мутко. Фото: www.globallookpress.com
Чиновнику разрешили поехать на Олимпийские игры

Бывшему вице-премьеру РФ по вопросам спорта отменили наказание в виде пожизненного отстранения от участие в Олимпийских играх в любом качестве. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил соответствующую апелляцию.

В ходе сегодняшнего заседания суд аннулировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года. Оно было принято на основании выводов комиссии МОК, которая заключила, что в нашей стране во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 г., когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала система, направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов.

Вместе с Мутко пожизненный запрет на участие в Олимпиадах был наложен и на бывшего замминистра спорта РФ Юрия Нагорных. Экс-вице-премьер подал апелляцию на это решение 26 декабря того же года.

 Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС 

В Олимпийском комитете России (ОКР) поприветствовали решение CAS. "ОКР с уважением относится к решению международного арбитража по апелляции Мутко", – заявил ТАСС глава организации Станислав Поздняков.

Спортивный юрист Артем Панцев, представлявший интересы Виталия Мутко в CAS, заявил, что решение об отстранении его клиента было незаконным и не имело правовых оснований. Поэтому его отмена является торжеством справедливости.

"Все подробно изложено в решении. Вся команда юристов, мы все очень рады – это было одно из самых больших и комплексных дел",

приводит слова адвоката ТАСС.

Исполком МОК в декабре 2017 г. дисквалифицировал олимпийскую команду России. Решение было принято по результатам расследования о допинге в российском спорте. В результате спортсмены не смогли поехать на Олимпиаду в Пхенчхане под российским флагом. Ряд атлетов вообще не допустили до участия в соревнованиях.

Андрей ФИЛАТОВ
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