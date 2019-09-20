За исключенного из российского чемпионата футболиста заступился главный тренер

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин стал изгоем в российской премьер-лиге. Российский футбольный союз отказал игроку в регистрации для участия в чемпионате страны.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте РФС. Данное решение вызвало приступ гнева у главного тренера питерского клуба Сергея Семака, о чем он пожаловался своим подписчикам Instagram.

Наставник "Зенита" обвинил РФС в жестокости, так как тот лишил Кокорина "заниматься его работой", отстранив от любимого дела на целых 5 месяцев. Пи этом Семак напомнил, что его подопечный уже получил сполна, отсидев за решеткой почти год "за проступок, который совершали 99% мужского населения, не понесшего аналогичного наказания".

"Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для футбола", – резюмировал Сергей Богданович.

Правда, через некоторое время он удалил грозный пост, сославшись на то, что информация требует более тщательной проверки.

Напомним, недавно Кокорин вышел на свободу и был принят в стан сине-бело-голубых на более скромных условиях. Футболисту в 5 раз урезали зарплату.