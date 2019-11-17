Победительница Гран-при в Москве снова насмешила публику

Юная спортсменка, которая ранее сама с трудом удержалась от смеха после падения на соревнованиях, выложила забавный ролик в своем Instagram.

15-летняя Трусова показала огромного игрушечного медведя, которого ей вручили болельщики. Плюшевый подарок оказался больше фигуристки. Однако она взялась сама донести его до автобуса, на котором отправилась домой. На видео видно, как девушка тащит белого мишку, на лапы которого надели бахилы. Он оказался так велик, что едва не застрял в дверях автобуса.

Финальный этап Гран-при по фигурному катанию состоится в Японии. Вместе с Трусовой в соревнованиях будут участвовать еще две россиянки – Алена Косторная и Алина Загитова.