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Олимпийский чемпион призвал Москву биться до конца за российский флаг

Олимпийский чемпион призвал россиян биться до конца за флаг страны
Антон Шипулин. Фото: www.globallookpress.com
Шипулин назвал большим ударом для наших атлетов отстранение от Олимпиад

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, завершивший выступления за национальную сборную в 2018 г., заявил, что для него не стал неожиданным вердикт исполкома Всемирного антидопингового агентства о запрете на четыре года для России принимать участия в Олимпийских играх и международных соревнованиях.

"Сегодняшнее решение WADA, к сожалению, не стало неожиданным. Это огромный удар по нашему спорту, которому сейчас предстоят очень непростые времена", - написал экс-биатлонист у себя в Instagram.

Он выразил беспокойство по поводу чистых атлетов, которым теперь кругом предстоит доказывать свое неучастие в допинговых манипуляциях. Шипулин напомнил, как перед Олимпиадой-2018 в Пхёнчхане нашим спортсменам практически не дали шанса защитить себя.

"У нас есть время для того, чтобы подать апелляцию. Я понимаю, что шансов немного, но за свой флаг нужно биться до конца", – считает олимпионик.

В комментариях его поддержали читатели. Большинство полагает, что это несправедливое наказание для молодых атлетов (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"За флаг надо бороться, но и за каждого надо бороться, как Вяльба стояла за своих! Пример честного спортсмена и функционера! Надеюсь только на то, что патриоты не скажут – зачем вы участвуете без флага! И будем верить, что в арбитраже удастся хоть что то отвоевать!!!", "Это несправедливо! Очень жалко спортсменов! Опять поломанные судьбы!", "Это геноцид, причём тут флаг, причём тут дети и юниоры, это подло", "Совсем никакого уважения к спорту!!!ужас!!!".

Ранее сегодня также в поддержку молодых отечественных спортсменов выступил и известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. Он полагает, что такое отстранение от главных мировых стартов может негативно повлиять на их карьеру.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Нужно послать вада и всех этих клоунов в месте с усраиной на три буквы
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