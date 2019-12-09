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Российский саночник отказывается выступать под нейтральным флагом

Спортсмен выразил надежду на допуск наших чистых атлетов на Олимпиаду

Член сборной РФ по санному спорту из Дмитрова, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы Роман Репилов огорчен сегодняшним решением WADA, отстранившим на четыре года Россию от международных соревнований, включая Олимпийские Игры и чемпионаты мира.

Он вспомнил, как ему было тяжело выступать без российского флага на Играх в Пхенчхане-2018.

"Ощущение такое, что будто едешь один и рядом нет никого из своих", – признался изданию "Подмосковье сегодня" атлет.

По его словам, он переживал из-за возможного недопуска на Игры, а также выступления под нейтральным флагом. Репилов надеется принять участие на Олимпиаде-2022 в Пекине и именно под государственным символом РФ, поскольку ОКР обещал "отстаивать позицию чистых спортсменов".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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