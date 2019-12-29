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Канадские хоккеисты извинились перед россиянами после поражения

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами
Фото: picture alliance / Uwe Zucchi
Сборная РФ разгромила канадцев

После победы наших спортсменов в матче второго тура группового этапа молодежного ЧМ – 202 разгорелся нешуточный скандал.

Российская сборная победила на встрече с канадскими соперниками в Чехии – она закончилась со счетом 6:0.

После поражения хоккеисты сборной Канады вели себя оскорбительно и едва избежали расправы. Когда зазвучал российский гимн в честь победителей матча капитан соперников нашей сборной Баррет Хэйтон не стал снимать шлем. Это возмутило хоккеистов из РФ – судя по видео, которое появилось в Сети, ему едва не досталось от спортсменов. Капитан команды Григорий Денисенко направился было в сторону Хэйтона, однако его остановили судьи, передает "Чемпионат".

Позже канадские спортсмены все же принесли извинения за хамское поведение после матча.

"Сборная Канады извиняется перед Международной федерацией хоккея, Федерацией хоккея России и всеми канадцами за этот инцидент", – говорится в заявлении, опубликованном в Твиттер Hockey Canada.


Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Канадцы никогда не умели проигрывать! Они думают, что раз они первопроходцы в хоккее, то только они выигрывают, а остальные должны проигрывать?! Вот и получили! И ещё получат!
Гость
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Хорошо <цензура> не набили этому Хейтону, но скоро еще игра.
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