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Кокорин сбежит из России

Футболиста ждут большие трудности в карьере на родине

Александр Кокорин, отказавшись от аренды в "Сочи", куда хотел отправить его "Зенит", оказался в центре скандала. Поэтому спортсмен хочет попасть в зарубежный футбольный клуб. Об этом рассказали источники журналистам.

Как выяснила газета "Известия", трансферное окно в ведущих европейских лигах закрывается уже в конце текущей недели, поэтому Кокорину необходимо поторопиться. Сейчас представители спортсмена пытаются досрочно разорвать его контракт с футбольным клубом "Зенит". 

Полина ИВАНОВА

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