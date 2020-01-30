Футболиста ждут большие трудности в карьере на родине

Александр Кокорин, отказавшись от аренды в "Сочи", куда хотел отправить его "Зенит", оказался в центре скандала. Поэтому спортсмен хочет попасть в зарубежный футбольный клуб. Об этом рассказали источники журналистам.

Как выяснила газета "Известия", трансферное окно в ведущих европейских лигах закрывается уже в конце текущей недели, поэтому Кокорину необходимо поторопиться. Сейчас представители спортсмена пытаются досрочно разорвать его контракт с футбольным клубом "Зенит".