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Отсидевшему Кокорину нашли новую работу

"Зенит" сдаст своего игрока в аренду

Александр Кокорин до конца сезона-2019/2020 будет выступать за "Сочи". Об этом сообщил гендиректор футбольного клуба Дмитрий Рубашко.

Сейчас, как пишет ТАСС, спортсмен находится в Катаре на сборах "Зенита". Контракт игрока с этим ФК заканчивается с завершением текущего сезона.

За "Зенит" футболист играл с 2016-го по 2018 год. В 2019-м Кокорина освободили по УДО. Спортсмена осудили за потасовки в центре Москвы, которые произошли осенью 2019-го. 

Полина ИВАНОВА

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