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Губерниев вмешался в скандал с Тарасовой

Губерниев вмешался в скандал с Тарасовой
Дмитрий Губерниев. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Комментатор напомнил о петиции против легендарного тренера

Неприятная история, в которую оказалась втянута заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, снова на слуху. О скандале с участием легенды в мире фигурного катания напомнил известный спортивный комментатор Дмитриев Губерниев. 

Он отреагировал на петицию россиян, которые призвали генпродюсера "Первого канала" Константина Эрнста отстранить Татьяну Анатольевну от телеэфиров. Число подписавших коллективное обращение у журналиста вызвало лишь усмешку. По мнению Губерниева, диванные комментаторы просто-напросто решили самоутвердиться за счет знаменитого не только на всю страну тренера. 

"Сколько болельщиков в без малого 150-миллионной стране подписали петицию против Татьяны Тарасовой? Тысяч пять, отлично. Это меньше, чем на Сходне живет. Понимаете, это те люди, которые сидят на форумах и изображают свою значимость", – заявил Губерниев корреспонденту Sport24.  

Напомним, составленное на имя президента Владимира Путина коллективное обращение также касается Федерации фигурного катания РФ. Недовольные обвиняют Тарасову в предвзятости к некоторым спортсменам. Бытует мнение, что скандал разгорелся на фоне решения решившей передохнуть Алины Загитовой. 

Ксения АНДРЕЕВА

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