Аккредитацию российскому тренеру могла выдать делегация Незалежной

История с обысками у наших спортсменов обрастает слухами, заявили украинцы.

На фоне скандала вокруг российских биатлонистов, в номера к которым вломились итальянские полицейские с обыском, появилась информация, что аккредитацию личному тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу выдала делегация Незалежной. В Федерации биатлона Украины эти данные с возмущением опровергли, назвав их слухами.

"Информация о том, что украинская делегация выдала аккредитацию по своей квоте тренеру Касперовичу, не соответствует действительности", – заявил глава ФБУ Владимир Брынзак. Его слова приводит сайт Biathlon.com.ua.

Брынзак сообщил, в Италии тренер не жил по украинской аккредитации, однако в день, когда проводилась гонка преследования, якобы одолжил карту у одного из представителей Незалежной и отправился с ней на трассу.

"Нарушение было замечено спортивным директором Международного союза биатлонистов (IBU), который связался с нами с требованием сдать аккредитацию для ее аннулирования", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в номера к нашим биатлонистам Александру Логинову и Евгению Гараничеву нагрянули полицейские. Они отобрали у спортсменов ноутбуки и телефоны. При этом россияне, участвующие в чемпионате мира по биатлону, вынуждены были сидеть в трусах, пока правоохранители рылись в их вещах. Обыскали также автомобиль тренера Логинова – Александра Касперовича. Биатлонист заявил, что разразившийся скандал не сможет сломать российских спортсменов.