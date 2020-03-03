Организация ответила CAS на ее запрос некими новыми документами в отношении российских спортсменов

Международный олимпийский комитет вынужден был признать, что подписи под письменными показаниями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются поддельными. Речь идет о якобы его свидетельских показаниях в отношении биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Об это сообщил адвокат наших атлетов Алексей Панич.

Накануне Спортивный арбитражный суд потребовал от МОК объяснений по данному вопросу.

Признав часть документов липовыми, одновременно организация предоставила "некий новый документ за подписью Родченкова", цитирует адвоката ТАСС. По его словам, теперь необходимо изучить очередные тексты, причем даже не в полном виде. Также он уточнил, что электронные автографы доносчика, которые рассматривали эксперты, стояли на двух документах из девяти.

Ранее российский телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что поддельные подписи Родченков поставил именно на тех показаниях, на которые ориентируется WADA и МОК, пишет НСН.

