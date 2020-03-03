Адвокат спортсменок уже заявлял о подделке

Специалисты компании Group-IB, занимающейся противодействием кибератакам, пришли к выводу, что подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в деле отстраненных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой были скопированы из другого источника.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз международной компании. Эксперты установили, что подписи Родченкова на всех аффидевитах полностью идентичны. Такой же вывод сделали специалисты по почерку из Великобритании. О том, что подпись экс-директора Московской антидопинговой лаборатории поддельная, заявлял также адвокат российских биатлонисток Алексей Панич.

При этом в исследованных документах представлены разные метаданные, а изображения с подписью абсолютно одинаковые. "Человек может подписываться эдентично, однако сканы подписей всегда будут немного разные", – объяснил заместитель руководителя лаборатории Group-IB Сергей Никитин.

Эксперт подчеркнул, что, если две подписи абсолютно совпадают, вероятно, изображение автографа Родченкова просто вставили в разные документы или же копировали из одного файла в другой.

Напомним, российские биатлонистки Ольга Вилухина, Ольга Зайцева и Яна Романова в 2017 г. были пожизненно отстранены от международных соревнований. Результаты, показанные спортсменками на Олимпиаде-2014 в Сочи, были аннулированы. Спортивный арбитражный суд начал рассматривать дело россиянок только 2 марта, напоминает телеканал "Царьград".