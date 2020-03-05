Известный комментатор раскрыл имя "стукача" чиновнице IBU, которая натравила на атлета итальянскую полицию

С подачи известного журналиста Дмитрия Губерниева с сегодняшнего утра раскручивается новая порция скандала, связанного с обыском 22 февраля на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце, когда к российскому биатлонисту Александру Логинову в ночи нагрянули правоохранительные органы с обыском. Телеведущий обещал обнародовать реальные документы по этому делу, оказавшиеся в его распоряжении. По его словам, спортсмен пал жертвой четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

По информации телекомментатора, согласно документам, чиновница Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен, которая обратилась в полицию, опиралась на слова нашего легендарного олимпионика, возглавлявшего Союз биатлонистов России (СБР) с 1996-го по 2008 год.

"Ребята , интересное!!! Есть у нас сомнение, что ты, мил человек , стукачок... Дурилка картонная .... Девушка , которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова... Александра Тихонова !!!! Копии документов из Италии у меня на руках , фрагменты опубликую сегодня!!!! Доки официальные !!!", – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ответ человека в шляпе не застал себя долго ждать. Тихонов все опроверг и заявил, что может предоставить список телефонных звонков, чтобы снять с себя всякие подозрения. Также в комментарии изданию "Чемпионат.com" экс-глава СБР обозвал журналиста "идиотом" и "дурак дураком".

А НСН он рассказал, что не занимается провокациями в отношении Логинова. Что касается телекомментатора, то в адрес того поступают "более двух миллионов матерных слов на всех сайтах от любителей биатлона".

Однако Губерниев выполнил свое обещание и выложил в соцсетях часть документов, в которых приводятся отрывки из интервью Тихонова российскому СМИ.

"Очень много бессмыслицы про Логинова , что он мог что-то принимать и как (личный тренер спортсмена Александр) Касперович мог ему что-то передавать!!!! Но все движения вокруг аккредитации Касперовича , доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова!!!!", – сообщил Губерниев в "Инстаграм" и добавил, что выводы каждый должен сделать самостоятельно.

Как отмечает "Чемпионат", олимпийский чемпион одному из сайтов "слил" данные о том, каким путем на ЧМ попали ряд тренеров, у которых не было аккредитации СБР.

Напомним, обыски у Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева прошли аккурат за несколько часов до мужской эстафеты, в которой российская команда заняла четвертое место. Потом Логинов снялся с масс-старта, сославшись на психологическое давление. При этом Александр в Антхольце выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

