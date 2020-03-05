В российском биатлоне раскручивается скандал вокруг обыска Логинова
С подачи известного журналиста Дмитрия Губерниева с сегодняшнего утра раскручивается новая порция скандала, связанного с обыском 22 февраля на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце, когда к российскому биатлонисту Александру Логинову в ночи нагрянули правоохранительные органы с обыском. Телеведущий обещал обнародовать реальные документы по этому делу, оказавшиеся в его распоряжении. По его словам, спортсмен пал жертвой четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
По информации телекомментатора, согласно документам, чиновница Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен, которая обратилась в полицию, опиралась на слова нашего легендарного олимпионика, возглавлявшего Союз биатлонистов России (СБР) с 1996-го по 2008 год.
"Ребята , интересное!!! Есть у нас сомнение, что ты, мил человек , стукачок... Дурилка картонная .... Девушка , которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова... Александра Тихонова !!!! Копии документов из Италии у меня на руках , фрагменты опубликую сегодня!!!! Доки официальные !!!", – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Ответ человека в шляпе не застал себя долго ждать. Тихонов все опроверг и заявил, что может предоставить список телефонных звонков, чтобы снять с себя всякие подозрения. Также в комментарии изданию "Чемпионат.com" экс-глава СБР обозвал журналиста "идиотом" и "дурак дураком".
А НСН он рассказал, что не занимается провокациями в отношении Логинова. Что касается телекомментатора, то в адрес того поступают "более двух миллионов матерных слов на всех сайтах от любителей биатлона".
Однако Губерниев выполнил свое обещание и выложил в соцсетях часть документов, в которых приводятся отрывки из интервью Тихонова российскому СМИ.
"Очень много бессмыслицы про Логинова , что он мог что-то принимать и как (личный тренер спортсмена Александр) Касперович мог ему что-то передавать!!!! Но все движения вокруг аккредитации Касперовича , доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова!!!!", – сообщил Губерниев в "Инстаграм" и добавил, что выводы каждый должен сделать самостоятельно.
Как отмечает "Чемпионат", олимпийский чемпион одному из сайтов "слил" данные о том, каким путем на ЧМ попали ряд тренеров, у которых не было аккредитации СБР.
Напомним, обыски у Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева прошли аккурат за несколько часов до мужской эстафеты, в которой российская команда заняла четвертое место. Потом Логинов снялся с масс-старта, сославшись на психологическое давление. При этом Александр в Антхольце выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Путин рассказал о своей судьбе после президентства
Российский лидер выступил против двоевластия в стране
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ