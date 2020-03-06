РФ требует наказать полицейских, которые вломились в номер к спортсмену

Россия заявила официальный протест Италии из-за действий полиции на чемпионате мира по биатлону в городе Антерсельва.

Об этом 6 марта заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что российская сторона считает неприемлемыми подобные действия против спортсменов, и что этот инцидент плохо отразился на взаимоотношениях стран, отмечает ТАСС.

Напомним, что карабинеры вломились в номера биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича 22 февраля перед стартом одного из этапов соревнований. Спортсмену не дали одеться, отобрали винтовку и ноутбук. При этом стражи порядка не нашли никаких следов употребления россиянином запрещенных веществ. Из-за ЧП Логинов снялся с масс-старта.

После скандальных обысков некоторые европейские спортсмены потребовали, чтобы Логинов извинился за то, что он якобы нарушил антидопинговые правила.

В Международном союзе биатлонистов предположили, что, пользуясь липовым документом, Касперович мог передать спортсмену запрещенные препараты. Однако никого подтверждения этому обнаружено не было. После громкого скандала Логинов думает завершить карьеру, пишет телеканал "360".

В то же время известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в обысках виноват четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.