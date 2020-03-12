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Олимпийский огонь в Греции зажгли без зрителей

Немногочисленным гостям церемонии показали спектакль по мотивам древних мифов

В Элладе зажгли огонь Игр-2020. Мероприятие было решено провести без зрителей ввиду опасности распространения COVID-19.

В сообщении, опубликованном на сайте Олимпийского комитета Греции, сообщается, что на церемонию было допущено не более 100 гостей из МОК. В числе приглашенных находились президент Греции Прокопис Павлопулос и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. 

По сообщению ТАСС, олимпийский огонь был зажжен актрисой Ксанти Георгиу, исполняющей роль верховной жрицы храма богини Геры. Церемония осуществлена при помощи параболлического зеркала и солнечных лучей. После этого состоялось театрализованное представление, в основу которого легли традиции Эллады (Древней Греции) с привнесенными современными элементами.

Напомним, что летние Олимпийские игры – 2020 пройдут в Токио. Ранее сообщалось, что из-за распространяющейся в мире эпидемией коронавируса состязания могут перенести или отложить.

 

Александра АКСЕНОВА

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