В организации хотят провести бой-реванш между Хабибом и Конором

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов заработал на боях невероятную сумму денег. Теперь нужно приложить много усилий, чтобы заинтересовать бойца матчем со знаменитым ирландцем.

Уайт рассказал в интервью Menace and The Man Show, что реванш между Хабибом и Конором мог бы привлечь серьезное внимание зрителей. В UFC очень заинтересованы в проведении подобных боев, однако Нурмагомедов заявляет, что драться против ирландца не будет.

“Заманить Хабиба жирным гонораром не получится. Люди не понимают, он нереально богат. Хабибу не нужны деньги”, – объясняет Дэйна.

В апреле должен был состояться бой российского спортсмена против Тони Фергюсона, но из-за пандемии его перенесли на май.

Ранее стало известно, что отец Нурмагомедова попал в больницу.