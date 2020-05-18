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"Хороших новостей нет": раскрыты детали состояния Нурмагомедова

Отец знаменитого борца не может разговаривать и двигаться

Состояние здоровья Абдулманапа Нурмагомедова остается крайне тяжелым. Отец известного спортсмена перенес инсульт после операции 13 мая, к тому же, врачи обнаружили у него серьезные проблемы с легкими. В настоящий момент мужчина не может говорить и двигаться. 

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев уточнил, что все новости о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова остаются на уровне слухов, ведь к нему никого не пускают. 

"Я не слышал ни о какой положительной динамике. Хороших новостей нет. Правда ли, что он вышел из комы, но не разговаривает? Насколько я знаю, да", – прокомментировал Гаджиев изданию "Спорт-экспресс". 

Напомним, что о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова стало известно 25 апреля. Мужчину отправили в одну из больниц Махачкалы. В начале мая тренера Хабиба Нурмагомедова перевезли в Москву с подозрением на пневмонию. К тому же, ему пришлось перенести операцию на сердце, после чего случился инсульт.Абдулманап Нурмагомедов после него неделю провел в коме. 

Ранее стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов на боях. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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