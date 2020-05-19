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"Зенит" решил вернуть Кокорина после отправки в "Сочи"

Главный тренер клуба мечтает заполучить футболиста обратно

Футбольный клуб "Зенит" намерен вернуть в команду российского нападающего Александра Кокорина. Об этом рассказали журналисты.

Стало известно, что ФК предложил футболисту заключить новый контракт. За возвращение Кокорина выступил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, сообщает издание "Спорт день за днем".

Действующий контракт футболиста с "Зенитом" заканчивается 30 июня. Напомним, в феврале Александр был отдан в аренду в "Сочи". Он хорошо проявил себя в новом коллективе. При активном участии Кокорина команда поднялась на 11-е место, после чего на талантливого футболиста обратили внимание даже в Италии.

Ольга ФЕДОРОВА

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