Подозреваемый в сотрудничестве с антидопинговым агентством спортсмен покинул родную страну

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Илья Черноусов будет выступать за сборную Швейцарии. Его трансфер уже одобрила Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).

Решение спортсмена не стало неожиданностью. Несколько лет назад Черноусов женился на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, переехал на родину жены, выполнил все процедуры и в 2020 г. получил местное гражданство. Но странно вести себя он начал еще раньше – когда разгорелся допинговый скандал с подачи информатора WADA Григория Родченкова, пишет "Спорт-Экспресс".

В 2014 г. Черноусов стоял на олимпийском пьедестале вместе с Александром Легковым и Максимом Вылежагиным. Но потом Легкова и Вылежагина WADA обвинили в нарушении антидопинговых правил, у них отобрали медали, и первое место за 50-километровую гонку перешло Черноусову. Его международные инспекторы даже ни в чем не заподозрили, что удивило многих. Сам спортсмен от комментариев отказывался. В российской сборной поговаривали, что это он мог "сдать" членов своей команды, которые обогнали его во время марафона:

"Что касается Ильи Черноусова, то он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдает своих партнеров и товарищей, с которыми долго шел к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль. Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз", – приводит "Евроспорт" слова тренера лыжников Юрия Бородавко.

Позже честное имя и медали Легкову и Вылежагину вернули, а вот Черноусов за сборную РФ больше не выступал. В 2017 г. он окончательно переехал за границу, там весьма успешно выступал на коммерческих стартах. Теперь 33-летний лыжник получил шанс снова побороться и за высшие спортивные награды – Кубок мира и золото Олимпиады, – но уж как представитель Швейцарии.

Напомним, что зимой 2020 г. вокруг российских лыжников разгорелся новый антидопинговый скандал.