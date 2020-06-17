Финал Лиги чемпионов 2021 года в Петербурге отменили

Игры проведут позже из-за запрета на массовые мероприятия

Финал Лиги чемпионов по футболу 2021-го в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год. Эту информацию подтвердил УЕФА.

Сезоны сдвинулись из-за отмены массовых мероприятий в связи с коронавирусом. Право проведения финала 2020-го перешло Стамбулу на следующий год, пишет sportbox.ru.

Матчи текущего сезона пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге был запланирован на следующий год. Несмотря на перенос, Казань сохранит право на проведение суперкубка УЕФА в 2023 году. 

Карина СИРАЗОВА

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