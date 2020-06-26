Умер прославленный советский лыжник

Умер прославленный советский лыжник
Фото: pixabay.com
Причины смерти не уточняются

Известный советский лыжник Иван Утробин скоропостижно скончался. Спортсмену было 86 лет. При жизни он стал многократным чемпионом СССР по лыжным гонкам, а во время Зимней олимпиады в 1964 г. завоевал бронзовую награду. 

О смерти спортсмена сообщили на сайте Федерации лыжных гонок России. В организации отметили, что его знали благодаря его невероятному трудолюбию и заслугам в организации лыжных трасс в Красногорске. А также выразили соболезнования близким лыжника. 

Что стало причиной гибели спортсмена, не известно. 

В последние годы Утробин занимался развитием и популяризацией красногорской трассы. Благодаря его стараниям там стали регулярно проводить конкурсы среди новичков и профессиональных лыжников. Его часто можно было застать там за рулем снегохода "Буран".

Ранее стало известно о смерти известного спортсмена в возрасте 29 лет.


Евгения НАГОРСКАЯ

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