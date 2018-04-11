Египет туристам не с руки

Любителям пляжного отдыха придется добираться на курорты из Каира

Сегодня, 11 апреля, возобновляется авиасообщение между Россией и Египтом. Маршрут пока один, Москва – Каир. Первый вылет – из аэропорта "Шереметьево".

Впрочем, для туристов этот рейс неудобен, считает председатель комитета Ассоциации Дмитрий Горин. Для отдыха египетское направление станет востребовано только после восстановления чартерных рейсов на популярные курорты. А этот маршрут больше рассчитан для деловых поездок.

"Пока говорить о туристической направленности этих рейсов преждевременно. В любом случае, есть возможность купить путешествия, оформить туристическую поездку и дальше автобусным трансфером доехать до курортов. Пока спрос несущественный, так как нет чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, предложения получаются дороже за счет такой сложной логистики. Поэтому говорить о возобновлении туристического потока можно будет только после открытия чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх", – пояснил Горин в эфире НСН.

Еще одним камнем преткновения пересечения воздушной российско-египетской границы может быть "непонятная" обстановка в столице африканского государства, заявил президент национальной ассоциации по развитию туризма Innovation Russia Карен Гончаров.

Напомним, полеты из России в Египет прекратились в 2015 г. после крушения нашего самолета А321 над Синайским полуостровом. Трагедия унесла 224 жизни.