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"Аэрофлот" будет летать в США

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
В авиакомпании опровергли сообщение об отмене рейсов в Соединенные Штаты

Аэрофлот назвал появившуюся накануне информацию о прекращении в июне полетов в США ложной. У перевозчика достаточно экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами.

У "Аэрофлота" достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения бесперебойного авиасообщения между странами", – сообщил "Интерфаксу" источник в авиакомпании.

Новость о том, что российская авиакомпания прекратит перелеты в Америку, появилась 12 апреля. Якобы сотрудники "Аэрофлота" столкнулись с тем, что им целый месяц отказывают в выдаче и продлении американских виз.

Оксана ПОДТУРКИНА
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