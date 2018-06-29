Таиланд закроют для туристов

Путешественники больше не смогут посетить любимые места

В новом зимнем сезоне туристам запретят ночевать на Симиланских островах и ограничат доступ на территорию. К такому жесткому решению власти Таиланда пришли из-за ухудшающейся экологической обстановки в стране.

Острова больше всего полюбились россиянам, которые приезжают туда на один день. Там расположены леса, чистые пляжи с белоснежным песком, прозрачное море, где можно увидеть экзотических рыб, черепах и скатов, передает АТОР.

Ранее Таиланд признали самым опасным курортом в мире. На эту страну приходится почти четверть страховых претензий (23 процента) за 2017 год,