Туристам угрожает новая опасность

Отельеры обеспокоены: отдыхающие массово выпадают с балконов

Представители туристического бизнеса на испанском острове Майорка начали борьбу с эпидемией "балконинга". Нетрезвые британские туристы взяли привычку прыгать из номеров, расположенных на высоких этажах, прямо в бассейн перед входом в гостиницу. Но владельцы мест отдыха, кажется, придумали, как с этим бороться.



Отныне отдыхающих, которые прибывают из Соединенного Королевства, будут селить исключительно на первых этажах. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Другим способом победить опасную "болезнь" станет увеличение высоты балконных ограждений. В некоторых случаях будут даже блокировать выход на балкон на высоких этажах, чтобы не провоцировать туристов на рискованные прогулки.

"Пусть со стороны это кажется сумасшествием, но эта печальная реальность, в которой живет сегодня курорт", – сообщил представитель совета муниципалитета Кальвия, расположенного на Майорке.

Соревнования по прыжкам с балкона в бассейн в исполнении туристов из Великобритании и других стран были и ранее широко распространены на многих курортах. Однако в этом году число летальных исходов от такого опасного вида отдыха превысило все разумные пределы.

На одной только Майорке в этом летнем сезоне погибли уже четверо англичан. Трое из них разбились насмерть, упав с высоких этажей, когда в состоянии сильного алкогольного опьянения пытались перелезть на балкон соседнего номера. Еще один турист из Великобритании сидел на перилах балкона и любовался ночным небом. Но что-то пошло не так, он не удержался на насесте и спикировал вниз.

Во всех этих происшествиях виноваты сами туристы. Но тем не менее смертельные случаи негативно влияют на репутацию гостиниц. Родственники погибших обвиняют отели в недостаточной безопасности организации отдыха и требуют многотысячные компенсации. А многие клиенты отказывают бронировать номера в отеле, где произошел трагический случай.

Недовольны поведением пьяных туристов, падающих с высоты, и больницы испанского курортного острова. Расходы на лечение отдыхающих, получивших травмы при падении (а таких случаев в этом году было уже более десятка), не покрываются стандартной туристической страховкой. Больницам приходится платить из своего бюджета, а это немалые деньги. В среднем лечение одного "балконера" обходится в €32 тысячи.