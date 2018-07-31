Отдыхать в Таиланде станет проще

На популярном курорте откроется российское дипломатическое представительство

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии генерального консульства на Пхукете.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации 31 июля. МИД России поручено определить штатную численность сотрудников и утвердить штатное расписание в новом диппредставительстве.

Таиланд – самое популярное туристическое направление у россиян в юго-восточной Азии. За январь-апрель 2018 г. в стране побывали более 754 тысячи граждан России, это на 25% больше, чем за тот же период 2017 г., сообщает Национальный туристический союз.